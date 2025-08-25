El telescopio solar Inouye ofrece imágenes récord de erupciones solares y bucles coronales  

Las imágenes de mayor resolución de una llamarada solar, captadas en la longitud de onda H-alfa (656,28 nm), jamás obtenidas podrían transformar la comprensión de la arquitectura magnética del Sol y mejorar la predicción del clima espacial. El Telescopio Solar Daniel K. Inouye del Observatorio Solar Nacional (NSO) captó franjas oscuras de bucles coronales durante la desintegración de una llamarada de clase X1.3 el 8 de agosto de 2024. Los bucles tenían ancho promedio de 48,2 km, quizás tan delgados como 21 km, los más finos jamás fotografiados.