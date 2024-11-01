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Telefónica sale de México: vende su filial a Oxio y Newfoundland Capital Management por 390 millones de euros

Telefónica sale de México: vende su filial a Oxio y Newfoundland Capital Management por 390 millones de euros

La operadora sigue con su repliegue en Hispanoamérica, donde ya solo mantiene su actividad en Brasil y Venezuela.

| etiquetas: telefónica , méxico , vende , filial , oxio , newfoundland
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2 comentarios
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pepel #2 pepel
Nuevo propietario Rusia Today.
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GeneWilder #1 GeneWilder
Para una vez que usan el término Hispanoamérica, van e incluyen Brasil.
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