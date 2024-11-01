edición general
El Supremo inicia los trámites para pedir al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise en la causa por su financiación ilegal

Los detalles: El juez da tres días a acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre si consideran que hay que pedir el suplicatorio para "que se levante" su inmunidad.

vicus. #1 vicus. *
Se acabó la fiesta y empieza el calvario para este falso mesías, caradura y corrupto de lo más tonto tontísimo.
kosako #2 kosako
#1 ojalá tenga calvario..
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Ojalá le toque un calvo de 120kg como compañero de celda.
#7 omega7767
#1 no insultes al lider de 800 mil votantes :troll:
robustiano #5 robustiano
La ardillita se está quemando la colita... :-P
Arzak_ #4 Arzak_
Parece que ahora sí empieza la fiesta 8-D
#6 BurraPeideira_
Por lo que parece le va demasiado la fiesta.
Esto parece coña pero la democracia está en crisis, no solo por el auge del fascismo, es que en todo el mundo (en las democracias liberales) están saliendo líderes y representantes públicos que son peores que cualquier autócrata tercermundista.
Yo creo que para poder votar deberían hacerte un test de inteligencia por mínimo que sea. Si no puedes distinguir la mentira de la verdad, si crees que la tierra es plana o que nos fumigan pues qué cojones.
