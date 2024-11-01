·
más visitadas
12339
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
15014
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
6785
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5866
clics
Tiroteos en escuelas: mapas de EE. UU. y Europa [Eng]
5701
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
678
Muere a los 89 años Robert Redford
730
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
837
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
717
La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel
748
El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
14
clics
El Supremo inicia los trámites para pedir al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise en la causa por su financiación ilegal
Los detalles: El juez da tres días a acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre si consideran que hay que pedir el suplicatorio para "que se levante" su inmunidad.
alvise
tribunal
supremo
parlamento
europeo
inmunidad
politica
politica
#1
vicus.
Se acabó la fiesta y empieza el calvario para este falso mesías, caradura y corrupto de lo más tonto tontísimo.
#2
kosako
#1
ojalá tenga calvario..
#3
Jointhouse_Blues
#2
Ojalá le toque un calvo de 120kg como compañero de celda.
#7
omega7767
#1
no insultes al lider de 800 mil votantes
#5
robustiano
La ardillita se está quemando la colita...
#4
Arzak_
Parece que ahora sí empieza la fiesta
#6
BurraPeideira_
Por lo que parece le va demasiado la fiesta.
Esto parece coña pero la democracia está en crisis, no solo por el auge del fascismo, es que en todo el mundo (en las democracias liberales) están saliendo líderes y representantes públicos que son peores que cualquier autócrata tercermundista.
Yo creo que para poder votar deberían hacerte un test de inteligencia por mínimo que sea. Si no puedes distinguir la mentira de la verdad, si crees que la tierra es plana o que nos fumigan pues qué cojones.
