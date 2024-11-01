edición general
El Supremo anula la indemnización a Oubiña por la serie de TV 'Fariña' al considerar que no vulnera su honor

La Audiencia de Pontevedra había condenado a las productoras a pagar 15.000 euros al traficante por una escena de sexo en el primer capítulo

