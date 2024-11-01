edición general
Sumar lanza una recogida de firmas para pedir la expulsión de Israel en el próximo festival de Eurovisión

Sumar lanza una recogida de firmas para pedir la expulsión de Israel en el próximo festival de Eurovisión

Sumar ha lanzado una recogida de firmas para reclamar la expulsión de Israel de la próxima edición del festival de Eurovisión, de la que ya ha recopilado unos 5.000 apoyos ciudadanos, y ha defendido que España no participe del evento si se autoriza la presencia del país hebreo.

Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Y no será más sencillo que no participemos mientras existan paises que montan guerras o genocidios?
#5 ombresaco
#1 España es uno de los Big Five, quizás tengan obligación de participar sin pasar por semifinales. Por otro lado, esto tiene más posibilidades de éxito y sería bastante menos impopular.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 Tambien podemos ir con la canción "matar niños inocentes está mal, hijo de puta".
Garbns #7 Garbns
#6 Pues con la misma ese año ganamos la eurovision
#8 ombresaco
#6 a joaquín reyes con "hay que decirlo más" ;)
Mikhail #9 Mikhail
#6 No te dejarían participar con ese lema político. En cambio, Israel estaría a punto de ganar nuevamente con "Que no quede ni uno" :-S
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
Si lo que hay que hacer es que España no participe, pero confirmarlo ya no andar a medias con ello, si los demás países de la UE y agregados quieren que siga igual que sea su conciencia el que dicte el apoyo a ese país de asesinos.
rob #2 rob
Que chorrada.
Hay que presionar para que no vaya nadie y si no es posible, liarla durante el festival.
Recogiendo firmas no vamos a ningún lado.
reivaj01 #10 reivaj01
#2 Yo también creo que habría que liarla en la actuación.
Para empezar, llevaría a un coro de 50 niños palestinos desnutridos.
Al empezar la canción saldría un soldado israelí que abriría fuego con su metralleta contra los niños mientras recibía palmaditas en la espalda de la IDA y unas chupaditas del carapolla. Fakejóo no iría por que no querría.
Ante la indiferencia del público que estaría bostezando, vendría la traca final:
Una señora con un bebé amortajado en brazos derribaría una valla de obra, dejándola herida, por supuesto, y ahí empezaría la 3ª y última guerra mundial.
.
Frantastic_R #4 Frantastic_R
Aunque tarde, supongo que está bien. Adelante con todo lo que se haga por ganar congruencia...
