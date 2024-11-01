Sumar lanza una recogida de firmas para pedir la expulsión de Israel en el próximo festival de Eurovisión

Sumar ha lanzado una recogida de firmas para reclamar la expulsión de Israel de la próxima edición del festival de Eurovisión, de la que ya ha recopilado unos 5.000 apoyos ciudadanos, y ha defendido que España no participe del evento si se autoriza la presencia del país hebreo.
| etiquetas: eurovisión , sumar , israel
Hay que presionar para que no vaya nadie y si no es posible, liarla durante el festival.
Recogiendo firmas no vamos a ningún lado.
Para empezar, llevaría a un coro de 50 niños palestinos desnutridos.
Al empezar la canción saldría un soldado israelí que abriría fuego con su metralleta contra los niños mientras recibía palmaditas en la espalda de la IDA y unas chupaditas del carapolla. Fakejóo no iría por que no querría.
Ante la indiferencia del público que estaría bostezando, vendría la traca final:
Una señora con un bebé amortajado en brazos derribaría una valla de obra, dejándola herida, por supuesto, y ahí empezaría la 3ª y última guerra mundial.
.