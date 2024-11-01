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Sumar y sus aliados presionan a Podemos para una lista de unidad en Andalucía y los 'morados' mantienen la incógnita

Sumar y sus aliados presionan a Podemos para una lista de unidad en Andalucía y los 'morados' mantienen la incógnita

Compromís llama a no centrar el foco en la izquierda alternativa y culpa al PSOE por su "incompetencia" en esta comunidad. Sumar y sus aliados han reclamado a Podemos responsabilidad para confluir dentro la candidatura que promueven junto a IU a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, mientras que los 'morados' mantienen la incógnita sobre las alianzas, aunque han recalcado que van a afrontar el reto de estos comicios con independencia del escenario para representar a la "izquierda valiente". La portavoz de Sumar en el Congreso...

| etiquetas: elecciones , andalucía
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13 comentarios
6 1 1 K 58 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo *
Vistas las últimas elecciones, no sé por qué se empeñan en meter a Podemos.
Si quita casi tantos votos a la izquierda el PCPE.

Mejor dejarles morir (que es básicamente no tener representantes en ningún lado, y por tanto, ingresos para pagar campañas).
Y lo digo con pena, pero hoy son más problema para la izquierda que solución para la sociedad.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 exacto
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Alakrán_ #9 Alakrán_
#4 Están más que suman.
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Asmode0 #12 Asmode0
#4 es que yo si fuese andaluz y se presentase la coalición de izquierdas con Podemos en ella me pensaría hasta el último momento si votar a esa coalición. Podemos pudre todo lo que toca.
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Supercinexin #13 Supercinexin *
#4 Se empeñan porque casi que sacan los mismos votos ellos solos que las supercoaliciones ganadoras de los izquierdistas sensatos y sanos que blablablá.

Criticar a Podemos me parece muy bien, pero es que si Podemos no va a rascar votos, Izquierda Hundida ya ni te cuento y la pléyade de partidillos de frikis, regionalistas que sólo votan en su pueblo, escisiones de escisiones, etcétera... mejor los dejamos aparte porque entra la risa. O me vas a decir ahora que alguno de todos estos va a sacar,…   » ver todo el comentario
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makinavaja #11 makinavaja
Que sigan yendo de dignos, que sigan...:-D :-D :-D :-D
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#3 coldplay_94
Podemos siempre con su ego... En fin, ellos verán o se unen o terminan por desaparecer
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Poplíteo #5 Poplíteo
#3 Sumar clavó los clavos del ataúd de podemos, y accedió a la exclusión expresa del gobierno de miembros de podemos.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle *
Podemos es malo para cualquiera (excepto para ppvox). Dejad que mueran y que no lastren a la izquierda.
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#10 NeuronaSur
Antes morir que perder la vida!
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que su formación defiende "más y mejor" unidad en la izquierda para gobernar y que tienen que ser otros "los que se miren a sí mismos y sepan cómo se hacen bien las cosas"...
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
para mesetarios despistados: en la actual legislatura Podemos Andalucía formó parte de la coalición Por Andalucía y compartió grupo parlamentario
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YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
el del comentario 3 no se entera: NO tienen que unirse porque en Andalucía ya están unidos, basta con que no se muevan, con que sigan igual, con que no se separen. de nada!
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menéame