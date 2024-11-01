Sumar y sus aliados presionan a Podemos para una lista de unidad en Andalucía y los 'morados' mantienen la incógnita

Compromís llama a no centrar el foco en la izquierda alternativa y culpa al PSOE por su "incompetencia" en esta comunidad. Sumar y sus aliados han reclamado a Podemos responsabilidad para confluir dentro la candidatura que promueven junto a IU a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, mientras que los 'morados' mantienen la incógnita sobre las alianzas, aunque han recalcado que van a afrontar el reto de estos comicios con independencia del escenario para representar a la "izquierda valiente". La portavoz de Sumar en el Congreso...
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Si quita casi tantos votos a la izquierda el PCPE.
Mejor dejarles morir (que es básicamente no tener representantes en ningún lado, y por tanto, ingresos para pagar campañas).
Y lo digo con pena, pero hoy son más problema para la izquierda que solución para la sociedad.
Criticar a Podemos me parece muy bien, pero es que si Podemos no va a rascar votos, Izquierda Hundida ya ni te cuento y la pléyade de partidillos de frikis, regionalistas que sólo votan en su pueblo, escisiones de escisiones, etcétera... mejor los dejamos aparte porque entra la risa. O me vas a decir ahora que alguno de todos estos va a sacar,… » ver todo el comentario