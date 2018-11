Sugui, una perra entrenada para proteger a Silvia de la violencia machista  

“Me acompaña a todas partes, con ella soy la mujer más feliz del mundo… no sé cómo explicártelo”, trata de resumir Silvia González. Esta superviviente de violencia de género explica por teléfono lo que supone para ella ir acompañada de Sugui, una perra formada para protegerla. La condena al agresor que le hace temer por su vida acaba en enero, pero Silvia piensa que puede salir antes de prisión. Y tiene miedo. “Cuando salgo a la calle se me cierra el estómago, empiezo a sudar y a temblar, pero esto no me pasa cuando voy con Sugui”.