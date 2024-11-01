«Sufrimiento silencioso»: Por qué los niños de Gaza están perdiendo la capacidad de hablar [EN]  

Se calcula que 1,1 millones de niños en Gaza necesitan actualmente atención de salud mental y apoyo psicosocial, ya que un número cada vez mayor de ellos está perdiendo la capacidad de hablar debido al trauma y a las lesiones causadas por los ataques israelíes. Tras un intenso bombardeo cerca de su casa, Jad Zohud, de cinco años, perdió de repente la capacidad de hablar. No es el único. En toda Gaza, los especialistas están registrando un número cada vez mayor de niños que ya no pueden hablar a raíz de lesiones relacionadas con la guerra o de
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Israel no quiere testigos que no puede asesinar como los trabajadores extranjeros de ONG por eso les impide que entren en Gaza y en otros sitios de Palestina.
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En 2025, psicólogos reportaban que más del 80 % de los niños mostraban síntomas severos de trauma en Gaza
No es un problema lingüístico. Es un colapso del sistema de procesamiento emocional.
Un niño deja de hablar cuando hablar deja de tener sentido o deja de ser posible.
Eso no se corrige con educación ni con estímulos. Requiere reconstruir condiciones básicas de seguridad. Sin eso, el síntoma persiste o muta.