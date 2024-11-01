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«Sufrimiento silencioso»: Por qué los niños de Gaza están perdiendo la capacidad de hablar [EN]

«Sufrimiento silencioso»: Por qué los niños de Gaza están perdiendo la capacidad de hablar [EN]  

Se calcula que 1,1 millones de niños en Gaza necesitan actualmente atención de salud mental y apoyo psicosocial, ya que un número cada vez mayor de ellos está perdiendo la capacidad de hablar debido al trauma y a las lesiones causadas por los ataques israelíes. Tras un intenso bombardeo cerca de su casa, Jad Zohud, de cinco años, perdió de repente la capacidad de hablar. No es el único. En toda Gaza, los especialistas están registrando un número cada vez mayor de niños que ya no pueden hablar a raíz de lesiones relacionadas con la guerra o de

| etiquetas: niños , gaza , pierden , capacidad , hablar
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3 comentarios
9 2 0 K 136 actualidad
mecheroconluz #1 mecheroconluz
Por culpa de un hijo de la gran puta asesino y su compi violador de color naranja al que tiene cogido por los huevos.
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#2 soberao *
En la foto de la noticia una trabajadora de Médicos sin Fronteras, organización no gubernamental que el estado terrorista de Israel intenta expulsar de Palestina al negarse a renovarle los permisos para que puedan hacer su labor humanitaria.
Israel no quiere testigos que no puede asesinar como los trabajadores extranjeros de ONG por eso les impide que entren en Gaza y en otros sitios de Palestina.
www.latercera.com/mundo/noticia/medicos-sin-fronteras-advierte-condici
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txematools #3 txematools
La correlación entre exposición a violencia extrema y trastornos graves en la infancia está ampliamente documentada.

En 2025, psicólogos reportaban que más del 80 % de los niños mostraban síntomas severos de trauma en Gaza

No es un problema lingüístico. Es un colapso del sistema de procesamiento emocional.

Un niño deja de hablar cuando hablar deja de tener sentido o deja de ser posible.

Eso no se corrige con educación ni con estímulos. Requiere reconstruir condiciones básicas de seguridad. Sin eso, el síntoma persiste o muta.
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menéame