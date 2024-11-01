«Sufrimiento silencioso»: Por qué los niños de Gaza están perdiendo la capacidad de hablar [EN]  

Se calcula que 1,1 millones de niños en Gaza necesitan actualmente atención de salud mental y apoyo psicosocial, ya que un número cada vez mayor de ellos está perdiendo la capacidad de hablar debido al trauma y a las lesiones causadas por los ataques israelíes. Tras un intenso bombardeo cerca de su casa, Jad Zohud, de cinco años, perdió de repente la capacidad de hablar. No es el único. En toda Gaza, los especialistas están registrando un número cada vez mayor de niños que ya no pueden hablar a raíz de lesiones relacionadas con la guerra o de