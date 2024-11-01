edición general
16 meneos
16 clics

Sudáfrica ordena la expulsión del principal representante diplomático de Israel

Sudáfrica expulsa al encargado de negocios israelí Ariel Seidman, declarado persona non grata por abusos y violaciones de la Convención de Viena.

| etiquetas: israel , sudáfrica
13 3 0 K 131 actualidad
2 comentarios
13 3 0 K 131 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Quizas la obra de mandela se tambalea en sudafrica.
Pero si que si enseño a su pueblo a rechazar la mierda de apartheid
1 K 23
#1 AlexGuevara
Menos postureo y toma nota Reino de España y el resto de la UE
0 K 7

menéame