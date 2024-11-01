¿Y si me suben el alquiler? Dos de cada tres jóvenes sufren problemas de salud mental por la vivienda

Un 43% de los menores de 35 años ha desarrollado problemas de estrés a raíz de su situación de vivienda. De cerca le siguen los trastornos de ansiedad (35%), la sensación de frustración (30%) y de fracaso personal (26%) o los problemas de insomnio (25%). En total, un 62%, casi dos de cada tres jóvenes, ha sufrido en algún momento problemas de salud mental derivados de la crisis de la vivienda. Así lo evidencia el informe Jóvenes, Vivienda y Futuro.