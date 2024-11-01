edición general
¿Y si me suben el alquiler? Dos de cada tres jóvenes sufren problemas de salud mental por la vivienda

Un 43% de los menores de 35 años ha desarrollado problemas de estrés a raíz de su situación de vivienda. De cerca le siguen los trastornos de ansiedad (35%), la sensación de frustración (30%) y de fracaso personal (26%) o los problemas de insomnio (25%). En total, un 62%, casi dos de cada tres jóvenes, ha sufrido en algún momento problemas de salud mental derivados de la crisis de la vivienda. Así lo evidencia el informe Jóvenes, Vivienda y Futuro.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
¿Solo jóvenes?

Se habla mucho en los medios del "miedo a que un okupa te quite la casa", pero apenas del "miedo a que te tengas que ir de la vivienda donde llevas 6 o 7 años de un mes para otro"
3 K 46
Khadgar #3 Khadgar
#2 Eso es por que Securitas Direct no vende seguros contra la subida de alquileres. xD
0 K 15
#1 eipoc *
Vaya, quién lo podía imaginar. Que ser pobre te da problemas psicológicos, y si tienes responsabilidades como críos ya ni te cuento.

Es una lucha de clases y el que no lo vea tiene dos problemas.
1 K 22
#4 Sigo_intentandolo
Cuantos de esos jóvenes votarían a VOX o al PP?

Hay cosas que no entiendo... y una es lo dormida que esta la juventud ante su situación actual y lo que les espera a corto plazo...

En clase de mi hija (2 bachillerato) hay una mayoría absoluta de derechas... en un IES publico en una ciudad de obreros :wall: :wall:
0 K 7
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 La izquierda lleva 7 años gobernando y si no soluciona los problemas de los jóvenes, pues estos probarán otras alternativas.
Yo no les culpo, les entiendo.

Si además ya están convencidos de que la única forma de adquirir una vivienda será heredar o comprar bitcoins con 20 años y venderlos con 35, pues hasta les podría interesar que gobiernen los que prometen bajadas de impuestos.
0 K 15
UnoYDos #6 UnoYDos *
#4 En base a lo que veo yo (círculos de gaming), lo único que les importa es la ultima tonteria que ha dicho en su stream el tarado de turno (xokas,ibai,etc), lo bien que le va a ibai comparado con las televisiones, si han sacado nuevas skins al juego que estén jugando y llorar por lo mal que funcionan los algoritmos de matchmaking de sus juegos. Y lo mas triste de todo, es que esto es aplicable también a tíos de 40 tacos ya.
0 K 7

