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El subdelegado del Gobierno en Huesca sobre la regulación: "Dice Nolasco que en las listas hay mucho Mohamed, pero le diría que en la fruta no encontraremos ningún Alejandro"

El subdelegado del Gobierno en Huesca sobre la regulación: "Dice Nolasco que en las listas hay mucho Mohamed, pero le diría que en la fruta no encontraremos ningún Alejandro"

Carlos Campo defiende la regularización como una oportunidad para los pueblos que dependen de la fruta.

| etiquetas: nolasco , inmigración , aragón , huesca , subdelegado , asco , vox
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7 comentarios
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#4 laruladelnorte
Más allá de su impacto socioeconómico, Campo ha calificado el proceso regulatorio como "un acto de justicia con aquellas personas que han elegido nuestros pueblos para sus proyectos de vida, y que gracias a su esfuerzo mantienen la cadena productiva de un cultivo que requiere labores tanto en el campo como en los almacenes". "Esas personas ahora van a contar con los mismos derechos y deberes que el resto de vecinos y vecinas", ha recalcado.

Amén a todo.
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FunFrock #5 FunFrock
¿Entonces está bien usar a mano de obra mal pagada si se llaman Mohamed?
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Top_Banana #6 Top_Banana
#5 ¿Entonces está bien usar a mano de obra mal pagada, sin contrato y negándoles la ciudadanía si se llaman Mohamed?
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#7 laruladelnorte
#5 No y por eso quieren legalizarlos,para que ningun empresaurio hijo de puta pueda explotarlos.
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#2 jaramero
Ni pelayos ni genovevas ni jacobos ni cayetanas...
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#1 Albarkas
Y si hay algún Alejandro, tiene acento de allende los mares...
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
"los pueblos que dependen de la fruta."
Esta hablando de Madrid? :roll:
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menéame