Starlink consigue frecuencias en España para lanzar 5G por satélite como operadora móvil independiente

Starlink ha cerrado una enorme operación de adquisición de espectro que le da acceso inmediato a las frecuencias más cotizadas del futuro 5G NTN por satélite en toda Europa, sin necesidad de llegar a acuerdos con las operadoras de cada país. Starlink podría comercializar el servicio por su cuenta con su propia tarjeta eSIM. Los usuarios solo tendrían que configurarla como secundaria en su dispositivo para que siga proporcionando cobertura cuando la red de la SIM principal no está disponible.

| etiquetas: starlink , 5g , satelite , frecuencias , operadora
Comentarios destacados:    
#1 gadish
Starlink=tesla=CEO Nazi. Fuck you moron.
#4 Marisadoro *
Hispasat da servicio satelital barato (con fondos europeos)
www.conectate35.es/particulares/
Vivas donde vivas, dicen...
avance.digital.gob.es/es-es/notasprensa/paginas/maria_gonzalez_pedro_d
sorrillo #6 sorrillo *
#4 Hispasat no ofrece 5G que es de lo que trata el meneo. Que sería voz y datos con terminales móviles estándar. Hispasat requiere de una parabólica para funcionar.

Y en cuanto a Internet la latencia de Starlink compite con la de la fibra óptica, la de Hispasat no compite ni con la de los modems de 56K. La latencia es clave para la agilidad de la navegación a internet, no para las descargas pero sí para la interacción.
#7 sisi
#4 No son servicios comparables. Hispasat requiere de tener instalada una parabólica fija de bastante ganancia orientada permanentemente al satelite, mas un terminal especifico, esto impide usarla desde dispositivos moviles. Por otro lado al usar satelites geostacionarios la latencia es horrible.
Lo que ofrece starlink es poder usar dispositivos moviles convencionales compatibles con 5g. El sistema ya funciona en algunos moviles de alta gama para el envio de mensajes, en un futuro proximo permitira llamadas de voz, conforme se incremente el numero de satelites en orbita
Ovlak #2 Ovlak *
Licencia que caduca en España en apenas año y medio y sin ni siquiera comercializarse terminales compatibles con la banda de frecuencia. Al menos en España, es bastante irrelevante.
#3 topecb
#2 Me he tenido que leer la noticia en la nota de prensa original, ha comprado por 17.000 M€ (mitad en acciones de SpaceX) las licencias de esta frecuencia a nivel mundial.

Ya me extrañaba a mi que hubiera pagado por 20 meses de licencia más de lo que ingresa Telefónica en un año (sin contar que esto no puedes decir "mañana empezamos a vender" necesita muchas cosas detrás, por ejemplo los móviles xD )
Ovlak #5 Ovlak *
#3 A ver, que he subrayado lo de "en España" dos veces por eso de que es lo que pone en valor también el titular. Vamos, que le iba en el lote pero que no parece que le vaya a servir de mucho.
Mangione #8 Mangione
Spam o promoción comercial encubierta.
Herumel #9 Herumel
Ya tiene USA un sistema de comunicación "legal" para cuando le de permiso a Marruecos a entrar a la península.
#10 R2dC
Antes me pillo robafone o timofonica.

Y antes que eso, meto un huevo en el microondas y me pillo el otro con la puerta.
