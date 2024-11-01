Starlink consigue frecuencias en España para lanzar 5G por satélite como operadora móvil independiente

Starlink ha cerrado una enorme operación de adquisición de espectro que le da acceso inmediato a las frecuencias más cotizadas del futuro 5G NTN por satélite en toda Europa, sin necesidad de llegar a acuerdos con las operadoras de cada país. Starlink podría comercializar el servicio por su cuenta con su propia tarjeta eSIM. Los usuarios solo tendrían que configurarla como secundaria en su dispositivo para que siga proporcionando cobertura cuando la red de la SIM principal no está disponible.