Starlink consigue frecuencias en España para lanzar 5G por satélite como operadora móvil independiente

Starlink ha cerrado una enorme operación de adquisición de espectro que le da acceso inmediato a las frecuencias más cotizadas del futuro 5G NTN por satélite en toda Europa, sin necesidad de llegar a acuerdos con las operadoras de cada país. Starlink podría comercializar el servicio por su cuenta con su propia tarjeta eSIM. Los usuarios solo tendrían que configurarla como secundaria en su dispositivo para que siga proporcionando cobertura cuando la red de la SIM principal no está disponible.
| etiquetas: starlink , 5g , satelite , frecuencias , operadora
www.conectate35.es/particulares/
Vivas donde vivas, dicen...
avance.digital.gob.es/es-es/notasprensa/paginas/maria_gonzalez_pedro_d
Y en cuanto a Internet la latencia de Starlink compite con la de la fibra óptica, la de Hispasat no compite ni con la de los modems de 56K. La latencia es clave para la agilidad de la navegación a internet, no para las descargas pero sí para la interacción.
Lo que ofrece starlink es poder usar dispositivos moviles convencionales compatibles con 5g. El sistema ya funciona en algunos moviles de alta gama para el envio de mensajes, en un futuro proximo permitira llamadas de voz, conforme se incremente el numero de satelites en orbita
Ya me extrañaba a mi que hubiera pagado por 20 meses de licencia más de lo que ingresa Telefónica en un año (sin contar que esto no puedes decir "mañana empezamos a vender" necesita muchas cosas detrás, por ejemplo los móviles )
Y antes que eso, meto un huevo en el microondas y me pillo el otro con la puerta.