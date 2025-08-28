'Star Wars: Starfighter': Primera imagen de Ryan Gosling

Lucasfilm ha encendido motores con 'Star Wars: Starfighter', el ambicioso nuevo capítulo de la saga galáctica que ya rueda en el Reino Unido bajo la batuta de Shawn Levy. La producción, protagonizada por Ryan Gosling, se estrenará el 28 de mayo de 2027 y promete explorar territorios narrativos inéditos dentro del universo creado por George Lucas.