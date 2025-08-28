'Star Wars: Starfighter': Primera imagen de Ryan Gosling

Lucasfilm ha encendido motores con 'Star Wars: Starfighter', el ambicioso nuevo capítulo de la saga galáctica que ya rueda en el Reino Unido bajo la batuta de Shawn Levy. La producción, protagonizada por Ryan Gosling, se estrenará el 28 de mayo de 2027 y promete explorar territorios narrativos inéditos dentro del universo creado por George Lucas.
| etiquetas: cine , star , wars , ryan , gosling
¡Qué ganas de que lo estrenen para poder ignorarlo!
Yo lo flipaba con esto.
en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_(1983_video_game)
De aquella solo teníamos el Spectrum.
Ojo, que no es fácil.
Yo hasta jugué al juego de rol (el viejo, el d6s).
Y desde la última trilogía (que ni me molesté en ver la última), paso mil de la franquicia.
Rogue One me gusta bastante. Aunque Andor me da pereza ... a ver si le doy otra oportunidad.