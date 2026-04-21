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SpaceX compra Cursor por USD 60.000 millones: la apuesta de Elon Musk por dominar la IA para programar

SpaceX compra Cursor por USD 60.000 millones: la apuesta de Elon Musk por dominar la IA para programar

SpaceX anunció un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por USD 60.000 millones antes de fin de año, o a pagar USD 10.000 millones por el trabajo conjunto que ya desarrollan ambas compañías. La comunicación oficial se realizó este martes 21 de abril a través de una publicación en X, la red social propiedad de Elon Musk.

| etiquetas: spacex , cursor
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8 comentarios
6 1 0 K 89 tecnología
Pablosky #2 Pablosky
¿60.000 millones por un fork de Visual Studio Code que puede usar modelos de IA que no son de Cursor?

¿Me he perdido algo o esto no tiene sentido alguno?
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Supercinexin #3 Supercinexin *
#2 Así lo veo yo también :-| Estaba pensando si había entendido algo mal...

Y edito: Antigravity de Google mola más.
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#5 Eukherio
#2 En la carrera de la IA la clave está en hacer ver a los inversores que te estás moviendo, aunque no tenga mucho sentido la jugada. La IA de Musk es un poco el hijo tonto, con lo que ahora que ya no puede usarse con la misma facilidad para desnudar a chicas tendrán que buscar la manera de diferenciarse.
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Jakeukalane #6 Jakeukalane
#2 quizás este lavando dinero.
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#8 Troll_hunter
#2 SpaceX sale a bolsa en Junio. SpaceX se fusionó recientemente con X (antes Twitter) y Grok dejando a los accionistas de SpaceX bastante enfadados, esto pasó ya que Musk necesitaba la liquidez de SpaceX en la carrera de la IA. Parece que Musk quiere también añadir Tesla y Cursor para asegurar una buena salida a bolsa en junio.

Es un juego de trileros donde Musk se juega bastante.
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Laro__ #1 Laro__
Enhorabuena a los premiados. Se la han metido bien doblada.
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#4 mcfgdbbn3 *
Una inversión con maldición (curse), veremos cómo es el transcurso de todo esto o, hablando de forma cursi, si le toca "repetir curso" a Elon Musk.
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#7 anje
Más bien la compro porque Cursor, se ha posicionado en el desarrollo del software (tiene buen branding), aunque no tenga un modelo propio de IA, lo compensa con lo anterior. Y además, es una respuesta de xIA a Claude Mythos y GPT-5.4-Cyber.
De lo que si tengo curiosidad, es de la respuesta de Gemini.
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menéame