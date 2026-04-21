SpaceX compra Cursor por USD 60.000 millones: la apuesta de Elon Musk por dominar la IA para programar

SpaceX anunció un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por USD 60.000 millones antes de fin de año, o a pagar USD 10.000 millones por el trabajo conjunto que ya desarrollan ambas compañías. La comunicación oficial se realizó este martes 21 de abril a través de una publicación en X, la red social propiedad de Elon Musk.