Sospechan que un candidato japonés a un puesto de trabajo es en realidad norcoreano tras suspender una prueba sobre "insultar a Kim Jong Un" [EN]

Un candidato que se hacía pasar por un desarrollador de software japonés llamado Taro Aikuchi se quedó paralizado y no pudo repetir la frase "Kim Jong Un es un cerdo gordo y feo" durante una entrevista de trabajo en vídeo el 6 de abril de 2026, lo que provocó sospechas inmediatas de que se trataba de un agente norcoreano que utilizaba una identidad falsa.

etiquetas: laboral , japonés , norcoreano , insultar , kim kong un
#2 marcotolo
una prueba laboral muy normal,
luego se indignan por que otros los llaman amarillos o chinos,
pero insultar a personas por su fisico es algo bueno para ellos y digno de recomepnsar con un empleo,
y no sera por otras cualidades bastante peores que tiene kim jong un que ser gordo...
pitercio #4 pitercio
Ese pavo quizá quedó como el agente más torpe del régimen, pero su probabilidad para salir vivo de esta aumentó dramáticamente :troll:
johel #3 johel *
A un japones correctamente adoctrinado educado le puede resultar dificil soltar un insulto completamente gratuito ¿han probado a hacer la entrevista en formato Nomikai*?

*Quedada casi obligatoria para beber** despues del trabajo.
**Beber nivel cocerse como un mirlo, pillar una melopea, cargar la mula, ponerse crudo, andar hasta atras, abrazar hasta las farolas...
