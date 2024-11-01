El sorpresivo elogio de un ministro del Gobierno a Ibiza por su batalla contra los pisos turísticos ilegales

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, sorprendió al destacar públicamente la gestión del Consell de Ibiza frente al intrusismo turístico, en contraste con la pasividad de otras administraciones. La felicitación llega apenas un día después de que el Consell anunciara que Airbnb ha retirado ya el 100% de la oferta ilegal en la isla. En total, se han eliminado 2.831 anuncios que suponían más de 14.500 plazas turísticas irregulares, un hito que sitúa a Ibiza como referencia estatal en la lucha contra este fenómeno.