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La solución japonesa a la falta de personal: un robot que ni cobra ni necesita vacaciones
Este robot «rampero» (agente de rampa) de GMO está entrenado para encargarse de las funciones de carga y descarga de contenedores y maletas de Japan Airlines
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:
robot
,
aeropuerto
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#1
kaos_subversivo
Y cual es la solución japonesa a la falta de consumidores?
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#4
HeilHynkel
#1
Un consumidor robot.
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#6
fzman
#4
Una trituradora sería ideal.
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#5
MisturaFina
#1
dejar de vender tonterías que se rompen y que nadie necesita.
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#2
chu
*
El vídeo del artículo sobre las habilidades de este robot es bastante ridículo. Vamos, que no sé ni cómo se atreve a publicarlo la empresa conociendo el nivel que tienen ya en china.
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#3
HangTheRich
ese robot es autonomo o es controlado remotamente? por que si estamos metiendo un robot controlado por una persona donde antes solo habia una persona... grandiosa eficiencia capitalishta
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#7
fzman
#3
Las cosas se hacen así ahora. No hay una persona por robot sino una persona para varios robots. El robot funciona autónomamente mientras no se le caiga nada al suelo. Si pasa algo de eso, entonces el humano interviene mediante control remoto y soluciona la incidencia. Tras eso se vuelve al funcionamiento autónomo.
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#8
fzman
No veo posible que esa maravilla técnica limpie nunca la cabina de pasajeros. Si no encuentran personal es porque para lo que pagan no vale la pena hacer ese trabajo.
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Un consumidor robot.