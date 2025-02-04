Solo queda VOX Terraplanismo

Una de las facetas quizás menos conocidas de VOX es su caracter opuesto a la ciencia (acientífico). O, por expresarlo de una forma más coloquial, su magufismo. En algunos casos, esto se manifiesta como actitudes personales de miembros y representantes particulares de VOX (representantes con poder político y capacidad de decisión, en algunos casos), pero en otros, como políticas establecidas del partido. Empezaremos por las primeras. Santiago Abascal.