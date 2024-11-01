Solidaridad con la clase trabajadora venezolana ante la agresión imperialista de eeuu

Hoy, una vez más, somos testigos de la agresión imperialista de los Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela, un ataque militar que no hace sino profundizar la opresión y la miseria para quienes menos tienen: la clase trabajadora. Estos actos de violencia son un recordatorio más de las intenciones económicas y expansionistas de un imperio que sigue saqueando y destruyendo pueblos y vidas en nombre del beneficio capitalista.