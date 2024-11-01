edición general
9 meneos
10 clics
Solidaridad con la clase trabajadora venezolana ante la agresión imperialista de eeuu

Solidaridad con la clase trabajadora venezolana ante la agresión imperialista de eeuu

Hoy, una vez más, somos testigos de la agresión imperialista de los Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela, un ataque militar que no hace sino profundizar la opresión y la miseria para quienes menos tienen: la clase trabajadora. Estos actos de violencia son un recordatorio más de las intenciones económicas y expansionistas de un imperio que sigue saqueando y destruyendo pueblos y vidas en nombre del beneficio capitalista.

| etiquetas: cnt , venezuela agresión
8 1 1 K 81 actualidad
4 comentarios
8 1 1 K 81 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
ni guerra entre pueblos ni paz entre clases
1 K 26
#4 poxemita
La agresión a la clase trabajadora de Venezuela es tenerlos en la miseria y obligarlos a emigrar por millones.
0 K 11
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esto acaba de comenzar. EE.UU tiene la jugada perfecta. Petroleo, industria revitalizada, muestra de poder. Y encima le quita el 80% del petroleo exportado a China.
0 K 10

menéame