La solar fotovoltaica se convierte en la primera fuente eléctrica de España en 2025

La energía solar fotovoltaica, sumando centralizada y autoconsumo, se ha situado en 2025 como la principal fuente de generación eléctrica en España, superando por primera vez a la energía nuclear en el mix anual, según los datos oficiales de REE. Se puede ya afirmar con un alto grado de certeza que la generación fotovoltaica total ha superado los 60000 GWh en 2025. Por detrás han quedado la energía eólica, 58730 GWh, y la nuclear, 51836 GWh, seguidas del ciclo combinado, 45687 GWh, y la hidráulica, con 33657 GWh.