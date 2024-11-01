Sobrevivir al Apocalipsis

Pongo ya la alerta: Artículo chorras!!!

Hace tiempo leí que tenemos más capacidad para imaginar y creer en un apocalípsis que el fin del capitalismo...

Al caso, imagino que, muchos jugamos a imaginar como sería ese apocalípsis, zombis? Alienígenas? Invierno nuclear?

En ese juego todas y todos tenemos teorías de que hacer. Los grandes millonarios dejaron de jugar y se crearon sus búnkeres algunos pobres también, como los que aprenden a hacer fuego con palillos de orejas y doritos y tienen un almacén de latas.

La pregunta, la chorrada y visto el panorama actual no tan descabellada pregunta: y tu que harias?