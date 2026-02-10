Sobre la peligrosa tendencia de Xataka con los comentarios

Escribo este artículo a raíz de ciertos incidentes que he observado en el portal de noticias Xataka, y con uno de sus editores en concreto: un tal Miguel Jorge.

Aparte de los titulares absolutamente tendenciosos y orientados al clickbait mas barato, que ya no están meramente circunscritos a este editor en concreto (ya que se han establecido como morma en Xataka), titulares que por cierto son cambiados a los pocos minutos por lo bochornoso, este editor Miguel Jorge ha derivado en un comportamiento que a mi parecer es muy peligroso y nefasto para un portal de noticias que intenta ser serio, o al menos medianamente digno.

Como podéis ver en este artículo reciente:

China acaba de cruzar una línea roja en Taiwán. Ya no son drones, son sus cazas disparando "pegados" a los F-16 taiwaneses

este editor se dedica a borrar sistemáticamente todo comentario que no es acorde con el sesgo que quiere imprimir en el artículo. Os lo muestro en esta vergonzosa captura de pantalla, donde ya solo quedan prácticamente comentarios de quien parece ser su alter ego Pedrosalguera:

Fijaos que el último comentario indica:

Este es su tercer o cuarto comentario idéntico antes de ser borrado de nuevo. Si entráis de nuevo, ya no vais a ver nada de el.

No solo esto, ya de por sí grave e indigno en un profesional que se precie de serlo, también ha editado comentarios de los propios usuarios para que no pusieran en tela de juicio sus propios dogmas. Esto es algo extremadamente grave que creo que acaba de inaugurar este editor en este portal.

Aquí tenéis otros ejemplos de esta censura por parte de Miguel Jorge:

"Un safari humano": salir a la calle en una ciudad de Ucrania equivale ahora mismo a ser un blanco de tiro para los drones

La guerra de Ucrania se ha vuelto algo absurdo nivel: hay drones disparando a soldados rusos disfrazados de "pingüinos"

Tres rusos se rinden ante la cámara: lo que antes era una escena "normal" en la guerra en Ucrania es ciencia ficción

En fin, una verguenza para Xataka el permitir este tipo de conductas por parte de sus editores.

Gracias por leerme este cabreo.