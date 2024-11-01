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SNK y Plaion anuncian NEOGEO AES+, el regreso de la legendaria consola arcade, ahora a un precio razonable

La reedición apuesta por una experiencia fiel al hardware original sin emulación, con compatibilidad con cartuchos clásicos, salida HDMI y una colección inicial de diez juegos; llega en noviembre. SNK y Plaion han anunciado el regreso de uno de los sistemas más emblemáticos de la historia del videojuego. La nueva NEOGEO AES+ llegará a las tiendas el 12 de noviembre, coincidiendo con el 35 aniversario de la consola original, y sus reservas ya están abiertas desde hoy, por 199,99 euros. El proyecto se presenta como una reedición centrada en repro

| etiquetas: snk , neogeo , aes+ , regreso , legendaria , consola , arcade
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4 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
DORO.C #2 DORO.C
No es emulación. Los juegos originales funcionan en la nueva consola y los nuevos cartuchos funcionan en la vieja consola. A tomar por culo la especulación :-D
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Skiner #1 Skiner *
Grandes juegos SNK de las máquinas Arcades.
Yo soy el puto amo del Big Tournament Golf.
Neo Turf Masters
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#3 A_S
Sunset raiders, Cadillac and dinosours ,...
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#4 Sigo_intentandolo *
Joer.. es que casi 80€ por cartucho... mi nostalgia no lo justifica

(bueno, mas bien es mi mujer... pero queda mejor pensar que no me apetece tanto)...
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menéame