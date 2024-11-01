SNK y Plaion anuncian NEOGEO AES+, el regreso de la legendaria consola arcade, ahora a un precio razonable

La reedición apuesta por una experiencia fiel al hardware original sin emulación, con compatibilidad con cartuchos clásicos, salida HDMI y una colección inicial de diez juegos; llega en noviembre. SNK y Plaion han anunciado el regreso de uno de los sistemas más emblemáticos de la historia del videojuego. La nueva NEOGEO AES+ llegará a las tiendas el 12 de noviembre, coincidiendo con el 35 aniversario de la consola original, y sus reservas ya están abiertas desde hoy, por 199,99 euros. El proyecto se presenta como una reedición centrada en repro