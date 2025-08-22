Un sistema carcelario desproporcionado

España recupera el liderazgo en el encarcelamiento de Europa occidental. España tiene una ratio de 117 presos por cada 100.000 habitantes y vuelve a adelantar a Portugal, según el nuevo informe Space I Survey del Consejo de Europa. Este dato pasará desapercibido en el debate público.
Para poner en perspectiva, recomiendo esta lectura:
funcionarioprisiones.com/tasa-encarcelamiento/
Esta ronda la pago yo, cagonmimantu ...
El pasado mes de julio salió publicado el nuevo informe Space I Survey del Consejo de Europa. Se trata de una herramienta de referencia para quienes estudiamos el encarcelamiento, también para las administraciones públicas que gestionan las competencias penitenciarias. Uno de los datos a destacar de esta edición es que España recupera el liderazgo en el
os-penitenciarios/" data-link-track-dtm="">encarcelamiento de Europa
También tenemos más turistas que nadie y eso no le extraña a nadie.