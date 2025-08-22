edición general
Un sistema carcelario desproporcionado

España recupera el liderazgo en el encarcelamiento de Europa occidental. España tiene una ratio de 117 presos por cada 100.000 habitantes y vuelve a adelantar a Portugal, según el nuevo informe Space I Survey del Consejo de Europa. Este dato pasará desapercibido en el debate público.

jepetux #1 jepetux *
Tema muy interesante, pero… ¡muro de pago! [*ya estamos a fin de mes] :-/

Para poner en perspectiva, recomiendo esta lectura:

funcionarioprisiones.com/tasa-encarcelamiento/
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Esta ronda la pago yo, cagonmimantu ...



El pasado mes de julio salió publicado el nuevo informe Space I Survey del Consejo de Europa. Se trata de una herramienta de referencia para quienes estudiamos el encarcelamiento, también para las administraciones públicas que gestionan las competencias penitenciarias. Uno de los datos a destacar de esta edición es que España recupera el liderazgo en el

os-penitenciarios/" data-link-track-dtm="">encarcelamiento de Europa

Jaime131 #3 Jaime131
Lo que es desproporcionado es el nivel de delincuencia.
javierchiclana #4 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago
#5 Y_digo_yo
Siendo la puerta de la droga en Europa no se podría esperar otra cosa. Por no hablar de la ONU mafiosa que hay entre Marbella y el Estrecho.
También tenemos más turistas que nadie y eso no le extraña a nadie.
