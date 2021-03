Sin Twitter no hay Tesla: este es el gran secreto de Elon Musk

Twitter le ha dado a Musk la oportunidad de retorcer las reglas del juego del mercado hasta el punto de declararse ganador anticipado. El futuro mostrará hasta cuándo continuará su racha de suerte. Si la plataforma decide quitarle la pelota a Musk porque, al igual que Trump, no está jugando limpio, se podría acabar el juego. No tanto para Tesla, sino para el propio Musk. Al fin y al cabo, todo el mundo vio lo rápido que empezó a reducirse la influencia del ex presidente estadounidense después de que las redes sociales le quitaran el podio.