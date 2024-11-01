edición general
Sin trabajo, ni sueldo, ni paro: el limbo que sufren varios informáticos de la Universidad de La Rioja dura ya seis meses

Personal del soporte informático de la Universidad de La Rioja queda sin trabajo y sin prestación por desempleo tras ganar sentencias de cesión ilegal de trabajadores. La Universidad de La Rioja internalizó el servicio de soporte informático y tras alegar razones jurídicas para no integrar a los trabajadores en fraude acaba contratando personal sin ningún tipo de proceso selectivo o transparencia respecto al criterio de selección y contratación.

