Signos misteriosos en los murales de Teotihuacan podrían revelar una forma temprana de lengua utoazteca (ENG)

Al analizar los signos en los coloridos murales de Teotihuacan y muchos otros artefactos, han concluido que los signos constituyen un sistema de escritura real, y creen que esta escritura registra una forma temprana de la lengua uto-azteca, que mil años más tarde se desarrolló en las lenguas cora, huichol y náhuatl, la lengua de los aztecas.