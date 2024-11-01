edición general
7 meneos
23 clics

Signos misteriosos en los murales de Teotihuacan podrían revelar una forma temprana de lengua utoazteca (ENG)

Al analizar los signos en los coloridos murales de Teotihuacan y muchos otros artefactos, han concluido que los signos constituyen un sistema de escritura real, y creen que esta escritura registra una forma temprana de la lengua uto-azteca, que mil años más tarde se desarrolló en las lenguas cora, huichol y náhuatl, la lengua de los aztecas.

| etiquetas: arqueologia , historia , teotihuacan , murales , signos , utoazteca , lengua
6 1 0 K 116 paléame
2 comentarios
6 1 0 K 116 paléame
#1 Robe7064
No sé mucho del asunto, pero me parece muy raro que digan "el utoazteca" cuando sería una de las lenguas utoaztecas, la antecesora de la rama corachol y la rama nahua, no la antecesora de todas, entre las que también están el tarahumara, el yaqui, el hopi y el comanche.

Creía que había cierta seguridad en que la lengua de Teotihuacan había sido de la familia mixe-zoque.

El método parece adecuado, pensaba que ya se llevaba mucho tiempo usádolo.
1 K 17

menéame