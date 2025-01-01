edición general
Siete libros de viajes para conocer el mundo

Recomendamos clásicos, novedades y grandes obras de autores referentes. Si leer es viajar sin salir de casa, leer sobre viajes es transportarse a esos lugares a través de los ojos y la letra del escritor.

13 comentarios
Trifasico #1 Trifasico *
"leer es viajar sin salir de casa"
Esto lo debe afirmar alguien que no ha viajado en su vida xD
Y leerse un libro de recetas de comida es como comer, y una novela erotica, como follar :shit:
2 K 23
#2 casicasi
#1 O lo mismo es que usted no ha leído mucho.
2 K 32
Trifasico #9 Trifasico *
#2 Yo solia ser un devorador de libros, ahora no tanto por falta de tiempo.
Dicho esto, ten cuidado cuando leas esos libros de recetas, que engordan!
0 K 8
Golan_Trevize #13 Golan_Trevize
#2 Definitivamente no es que no haya leído mucho, es que no ha leído ni la etiqueta del champú.
0 K 11
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#1 leer es bastante mejor que viajar, pero como de aquí a Lima.
0 K 11
Trifasico #10 Trifasico *
#4 Nadie esta hablando sobre que es mejor o que es peor.
Lo que he afirando es que, para que lo entiendas, hacer el Camino de Santiago, y leerse un libro con los diarios de alguien que lo haya hecho, no son cosas equiparables.
0 K 8
Malinke #6 Malinke
#1 se decía que leyendo puedes estar en cualquier lado, en cualquier época y ser cualquier personaje y alguna vez así me he sentido; veo que tú encontraste otros placeres a lectura :troll: , no creo que fueras el único.:hug:
0 K 11
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#1 O alguien hasta la polla de tanto turista.
1 K 23
#12 hokkien
#1 viajar te permite experimentar sensaciones en primera persona, como los ejemplos que sugieres.

Leer sobre viajes te permite experimentar sensaciones que te transmite cada autor de cada lectura que leas.

Saca tus propias conclusiones.
0 K 10
Moixa #5 Moixa
Los libros de viajes son fantásticos. Te permiten viajar también en el tiempo. Había toda una colección de altaïr muy buena.
1 K 19
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
mas sostenible, barato y respetuoso si que es
1 K 19
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize *
monguers everywhere
0 K 11
#8 Kakaolat
Se han dejado “El Camino más corto” de Leguineche. Que le da cien vueltas a algunos que han incluido y que me los dejé sin terminar.
0 K 6

