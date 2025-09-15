Una sidra de Cantabria gana el premio de la mejor del mundo

La sidra natural Somarroza, producida en el municipio cántabro de Piélagos, ha sido reconocida como la mejor del mundo en los World Cider Awards 2025, celebrados recientemente en Gran Bretaña. Se trata de la misma marca que provocó una batalla jurídica con los lagareros de Asturias que finalmente lograron que el Supremo reconociera el valor de la botella verde. El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha afirmado que este reconocimiento «es un premio tanto a la calidad como a la innovación producidas en Piélagos para el mundo entero».
| etiquetas: sidra , cantabria
Ha dicho que no le molesten hasta que acabe, no ha dicho el qué.
Un restaurante ecuatoriano gana el premio a la mejor paella del mundo
www.infobae.com/espana/2025/09/15/un-restaurante-ecuatoriano-gana-el-p
No un restaurante ecuatoriano en València, un restaurante ecuatoriano en Quito. De hecho, no es ni restaurante, es un catering.
Si Rita estuviese viva, Johnnie Walker la tenga en su gloria, ya habría enviado la Armada de Pescadores de la Albufera para poner orden.
www.worldciderawards.com/?_gl=1*10j2ja*_ga*OTUwNTEzMTMwLjE3NTgxMDY3MTk