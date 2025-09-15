edición general
7 meneos
26 clics
Una sidra de Cantabria gana el premio de la mejor del mundo

Una sidra de Cantabria gana el premio de la mejor del mundo

La sidra natural Somarroza, producida en el municipio cántabro de Piélagos, ha sido reconocida como la mejor del mundo en los World Cider Awards 2025, celebrados recientemente en Gran Bretaña. Se trata de la misma marca que provocó una batalla jurídica con los lagareros de Asturias que finalmente lograron que el Supremo reconociera el valor de la botella verde. El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha afirmado que este reconocimiento «es un premio tanto a la calidad como a la innovación producidas en Piélagos para el mundo entero».

| etiquetas: sidra , cantabria
6 1 1 K 84 ocio
7 comentarios
6 1 1 K 84 ocio
karakol #7 karakol
#5 Tiene una reunión de alto nivel en El Ventorro.

Ha dicho que no le molesten hasta que acabe, no ha dicho el qué.
1 K 32
devilinside #2 devilinside
Asturianos, levantaos. Ahí tenéis un casus belli
1 K 25
karakol #3 karakol
#2 Si eso es un casus belli, agárrate a esto:

Un restaurante ecuatoriano gana el premio a la mejor paella del mundo

www.infobae.com/espana/2025/09/15/un-restaurante-ecuatoriano-gana-el-p

No un restaurante ecuatoriano en València, un restaurante ecuatoriano en Quito. De hecho, no es ni restaurante, es un catering.

Si Rita estuviese viva, Johnnie Walker la tenga en su gloria, ya habría enviado la Armada de Pescadores de la Albufera para poner orden.
1 K 32
devilinside #5 devilinside
#3 Hostia puta, la Sagrada Paella mancillada. ¿Qué está haciendo Mazón al respecto?
0 K 12
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como siempre estos premios están comprados. La mejor sidra "El gaitero" :professor:
0 K 13
Malinois #4 Malinois
En Gran Bretaña saben de sidra lo que yo de medicina
0 K 13
vvega #6 vvega
En la categoría de sidra natural, que es el primer año que existe y que es la única categoría con nombre en español y/o euskera, y donde sólo hay 3 premiadas (1 de Epaña, 2 de la misma sidrera Suíza) cuando en otras categorías hay docenas de premiadas, lo cual invita a pensar que sólo se presentaron esas 3...
www.worldciderawards.com/?_gl=1*10j2ja*_ga*OTUwNTEzMTMwLjE3NTgxMDY3MTk
0 K 9

menéame