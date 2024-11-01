edición general
8 meneos
11 clics
Sherrie Fernández-Williams: “Trump tenía que crear un ejército para sí mismo, ahora ya tiene al ICE”

Sherrie Fernández-Williams: “Trump tenía que crear un ejército para sí mismo, ahora ya tiene al ICE”

Desde Minneapolis, epicentro actual de la represión contra los inmigrantes, esta escritora, poeta, artista y activista afroestadounidense analiza la situación política actual en EEUU.

| etiquetas: usa , ice , trump , ejército
6 2 0 K 86 politica
1 comentarios
6 2 0 K 86 politica
Herumel #1 Herumel
Solo le falta el país, cosa que va a conseguir por vía de su ejercito.
0 K 12

menéame