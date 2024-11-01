·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5032
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5507
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3678
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
3094
clics
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
3207
clics
Manuela Bergerot en TeleAyuso repartiendo
más votadas
893
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
293
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
502
Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas
379
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
266
LaLiga de Tebas usa los servicios de Cloudflare para promocionar su campaña contra la piratería en el fútbol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
60
clics
Sertorio, una brújula para el mundo: Jose Antonio Zorrilla
Sertorio: eurasia@geoestrategia@trump@rusia@usa@china@pacifico@gaza@ucrania
|
etiquetas
:
eurasia
,
geoestrategia
,
trump
,
rusia
,
usa
,
china
,
pacifico
,
gaza
,
ucrania
10
2
0
K
135
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
135
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
ehizabai
*
Hay que dar las gracias a los NAFO por prevenirnos de leer doctrinas erroneas en pro de la salvación de nuestras almas.
No sea que nos induzcan a la tentación, la herejía y el Error.
3
K
65
#1
HeilHynkel
*
Análisis de la situación actual por parte de Sertorio y Zorilla.
Con cariño para todos los NATOntados que van a votar negativo sin abrirlo siquiera.
P.S. La entradilla es lo que pone en el tema del vídeo.
0
K
20
#5
esbrutafio
#1
Le entradilla es engañosa. Entré en el video para ver que relación podía tener Quinto Sertorio con la geopolítica actual y me encuentro que es un señor que ha tomado el apodo de Sertorio.
es.wikipedia.org/wiki/Quinto_Sertorio
0
K
11
#6
HeilHynkel
#5
Lamentable diría yo, podría habersela currado un poco. Aunque el contenido merece la pena, aunque solo sea por ver echar espuma por la boca a los NATOtados.
0
K
20
#7
esbrutafio
*
#6
Me apunto el video, tal vez lo oiga este fin de semana.
Lo de usar Sertorio como apodo debe venir de que hay gente que considera a Sertorio un héroe español. En realidad era un invasor romano que trasladó a la Península Ibérica una guerra civil romana. Personaje muy interesante eso si.
1
K
31
#8
HeilHynkel
#7
Pero pudo haber llegado a crear una copia de Roma en la Península (historia-ficción)
1
K
31
#9
esbrutafio
#8
Cierto.
0
K
11
#2
ElenaCoures1
Jose Antonio Zorrilla : Habitual lamebotas del fascista y criminal de Putin
1
K
17
#3
AntiTankie
El habitual discurso propagandístico en favor del nazi de Putin.
0
K
5
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sea que nos induzcan a la tentación, la herejía y el Error.
Con cariño para todos los NATOntados que van a votar negativo sin abrirlo siquiera.
P.S. La entradilla es lo que pone en el tema del vídeo.
es.wikipedia.org/wiki/Quinto_Sertorio
Lamentable diría yo, podría habersela currado un poco. Aunque el contenido merece la pena, aunque solo sea por ver echar espuma por la boca a los NATOtados.
Lo de usar Sertorio como apodo debe venir de que hay gente que considera a Sertorio un héroe español. En realidad era un invasor romano que trasladó a la Península Ibérica una guerra civil romana. Personaje muy interesante eso si.
Pero pudo haber llegado a crear una copia de Roma en la Península (historia-ficción)