La sepsis causa 17.000 muertes al año en España y afecta al 5% de los ingresos hospitalarios

En España, se estima que unos 17.000 pacientes mueren al año por sepsis, con cifras que maneja la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Según los médicos intensivistas, la incidencia de la sepsis está en torno al 5% del total de ingresos hospitalarios. Y entre el 6% y el 10% de las personas atendidas por procesos infecciosos en Urgencias de los hospitales sufren esta afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección,

Hoy 13 de septiembre es el Día Mundial de la sepsis.
