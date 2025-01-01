El Sendero de los Toblerones: de blindaje militar a tesoro histórico y natural de Suiza

El Sendero de los Toblerones, que serpentea desde los bosques del Jura hasta las orillas del lago Lemán, es un valioso testimonio del patrimonio bélico suizo. La magnífica ruta de senderismo en plena naturaleza es un recordatorio de la Segunda Guerra Mundial. (...) Los Toblerones -unos 3.000 en total- son enormes pirámides de hormigón, también llamadas ‘dientes de dragón’, construidas para impedir que los tanques alemanes invadieran Suiza desde Francia. El apodo que reciben estas estructuras defensivas hace referencia, por supuesto...