La Semana Santa de Valladolid contará con una colección de cromos

La Junta de Cofradías de Valladolid anunció este martes una colaboración con Caja Rural de Zamora, de cara a la Semana Santa vallisoletana de 2026, por la que se llevarán a cabo sobre todo dos proyectos: por un lado, la compra de una nueva tribuna ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad para completar así la renovación de todas las localidades que se ponen a disposición del público para disfrutar de los pasos; y por otro, la creación de una colección de cromos con álbum incluido. La grada, bautizada como tribuna 'Fundación Caja Rural de Zamora'

Madre ... no puedo esperar a completar el album :roll:
Es que van hechos un cromo
Te cambio a Mempapé por el Cristo Atado a la Columna!
Cambio un Messi por la virgen versión holo foil
