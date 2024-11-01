Seguimos esperando una revisión de la evidencia de la transición médica

Seguramente han visto el tuit de la Ministra de Sanidad Mónica García, refiriéndose a los resultados de una revisión sistemática de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre homeopatía. Ahora sabemos que la publicación fue el preludio al anuncio de su candidatura a las elecciones madrileñas. Esta estrategia tiene un problema obvio: Mónica García no puede criticar la falta de evidencia sobre los beneficios de la homeopatía y defender que la transición médica de género es necesaria y segura, incluso en menores de edad.