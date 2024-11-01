Un santero condenado por asesinato, obligado a abandonar la Font de la Pólvora por una turba de vecinos

El santero cubano Carlos Oswaldo Bello Núñez, condenado el año 2009 por haber asesinado a un joven en Pineda de Mar, en Barcelona, ha tenido que abandonar el barrio de Girona donde se había asentado con su actual pareja hace poco más de medio año. Y es que decenas de vecinos de la Font de la Pólvora, hasta unos 70, fueron al piso de alquiler donde residían los dos hombres, amenazándolos y exigiendo al propietario que los echara "por las buenas o por las malas". El motivo de esta revuelta social no era la condición de asesino de Carlos Oswaldo.