Santa Cruz de Tenerife recupera el único templo masónico que sobrevive en España

El de Santa Cruz de Tenerife es el único templo masónico de todo el país que quedó en pie tras las Guerra Civil y también es el único de Europa del estilo de masonería egipcia.

3 comentarios
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Sin embargo, Egipto está plagadito de templos egipcios. De hecho es la undécima plaga.
#1 Tronchador.
Europa no termina en los pirineos, pero no puedes seguir bajando eternamente.
