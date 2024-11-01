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Sam Mendes contará la historia de Lennon en Almería en su biopic sobre los Beatles

El oscarizado cineasta ha recorrido distintos espacios de la provincia en busca de localizaciones

| etiquetas: cine , beatles , rodajes
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