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Salvar Hortaleza lleva miles de firmas al Ayuntamiento de Madrid para que no destruya la centenaria Huerta de Mena

Salvar Hortaleza lleva miles de firmas al Ayuntamiento de Madrid para que no destruya la centenaria Huerta de Mena

Representantes de la plataforma ciudadana Salvar Hortaleza acuden este miércoles 29 de abril al Ayuntamiento de Madrid para entregar más de 7.000 firmas recogidas en defensa de la centenaria Huerta de Mena, amenazada con ser arrasada para construir oficinas, como pretenden sus propietarias, las Madres Adoratrices, con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida. Salvar Hortaleza también pedirá por registro una reunión con la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, para tra

| etiquetas: huerta de mena , hortaleza , historia , madrid
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1 comentarios
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Respuesta del alcalde a todo esto:

- Me vais a comer la cara.
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menéame