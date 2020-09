Salvador Illa pide a los madrileños restringir su movilidad y admite que lleva meses sin reunirse con los expertos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que "en estos momentos" la Comunidad de Madrid no debe pedir el estado de alarma aunque habrá que estudiar si se deben adoptar medidas complementarias. El ministro ha rechazado que el comité científico que asesora al Gobierno sobre la pandemia esté "desactivado", aunque ha reconocido que "personalmente" no se ha reunido con sus miembros desde el mes de julio y ha dicho no poder confirmar si el doctor Fernando Simón lo ha hecho.