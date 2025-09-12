Ryanair eleva el pulso a Aena y amenaza con más recortes de vuelos a España

La aerolínea ha recibido más de 42 millones en ayudas públicas de las administraciones españolas en los últimos 5 años. "Si los costes en los aeropuertos regionales son demasiado altos, volaremos a otros sitios. Nos conviene más volar a Palma que a Jerez si los costes son los mismos", dice el directivo y vuelve a criticar la subida de tasas de Aena. Una subida del 6,5% que supone pagar 68 céntimos más por pasajero, de manera que las aerolíneas pasarán a pagar a partir de marzo del año que viene de 11,03 euros por pasajero.