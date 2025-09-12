edición general
Ryanair eleva el pulso a Aena y amenaza con más recortes de vuelos a España

La aerolínea ha recibido más de 42 millones en ayudas públicas de las administraciones españolas en los últimos 5 años. "Si los costes en los aeropuertos regionales son demasiado altos, volaremos a otros sitios. Nos conviene más volar a Palma que a Jerez si los costes son los mismos", dice el directivo y vuelve a criticar la subida de tasas de Aena. Una subida del 6,5% que supone pagar 68 céntimos más por pasajero, de manera que las aerolíneas pasarán a pagar a partir de marzo del año que viene de 11,03 euros por pasajero.

pitercio #3 pitercio
Igual conviene mandarles básicamente a la mierda.
3 K 31
Thornton #1 Thornton
¡Una subida de 68 céntimos por pasajero! :roll:
2 K 27
karakol #4 karakol
Ya están tardando.

Hay muchas compañías que por muy poco dinero más te tratan como a una persona y no como a borregos. Y eso que nos ahorramos en ayudas públicas.
1 K 23
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
:popcorn: ya va siendo hora de ponerse firmes con la infame aerolinea irlandesa...
1 K 11
Connect #5 Connect *
A veces decisiones que parecen duras, son las que hacia tiempo que se tenían que haber hecho pero no se daba el paso por falta de decisión.

Ryanair no es una compañía lowcost si no ultra-lowcost. El perfil de la mayoría de sus clientes es de viajeros que están dispuestos a pasar unas vacaciones con lo que quepa en una triste pequeña maleta de mano con tal de ahorrarse 60 € para una maleta más decente. Es un turista que va a ahorrar todo lo que pueda. Apenas hará gasto, comerá de supermercado,…   » ver todo el comentario
0 K 11
g3_g3 #7 g3_g3
Que se vayan con sus pateras aéreas!!!
Libres son.
g3_g3 #7
aupaatu #6 aupaatu
Parece que el estilo diplomático de Trump se está extendiéndose entre los CEOS del universo neoliberal
0 K 8

