Rusia condena a 5 integrantes de Pussy Riot por protestas antibélicas: "Ucrania debe ganar"

Cinco miembros de Pussy Riot han sido condenadas en rebeldía a prisión en Rusia por cargos relacionados con actuaciones antibelicistas en las que criticaban la guerra en Ucrania. Según 'Mediazona', el medio independiente ruso cofundado por miembros del colectivo punk feminista, entre las condenadas se encuentran Maria Alyokhina, Taso Pletner, Olga Borisova, Alina Petrova y Diana Burkot. Las penas de cárcel impuestas por el Tribunal de Distrito de Basmanny, en Moscú, oscilan entre ocho y 13 años, según 'Rolling Stone' y 'Mediazona'.

etiquetas: pussy riot , rusia , putin , ucrania , guerra
3 comentarios
Fartón_Valenciano #1
"Las penas de cárcel impuestas por el Tribunal de Distrito de Basmanny, en Moscú, oscilan entre ocho y 13 años, según 'Rolling Stone' y 'Mediazona'. Las integrantes están acusadas de difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso en un vídeo musical publicado en diciembre de 2022 titulado 'Mamá, no veas la tele'"

"Otra acusación se refiere a un incidente en el que un miembro del grupo orinó sobre un retrato de Vladímir Putin en abril de 2024. Las cinco integrantes de Pussy Riot han rechazado los cargos, alegando que tienen una motivación política"

Sera mejor que ninguna de ellas se acerque a una ventana...

#2 pozz
Una simple opinion. contra el nazi de Putin, en Rusia son varios años de carcel. Y en occidente algunos dementes apoyando ciegamente a ese pirado imperialista ruso. :palm:

#3 sarri
Menos mal que está Putin para mostrarnos el camino hacia una sociedad más justa y libre {lol}{lol}


