Rusia condena a 5 integrantes de Pussy Riot por protestas antibélicas: "Ucrania debe ganar"

Cinco miembros de Pussy Riot han sido condenadas en rebeldía a prisión en Rusia por cargos relacionados con actuaciones antibelicistas en las que criticaban la guerra en Ucrania. Según 'Mediazona', el medio independiente ruso cofundado por miembros del colectivo punk feminista, entre las condenadas se encuentran Maria Alyokhina, Taso Pletner, Olga Borisova, Alina Petrova y Diana Burkot. Las penas de cárcel impuestas por el Tribunal de Distrito de Basmanny, en Moscú, oscilan entre ocho y 13 años, según 'Rolling Stone' y 'Mediazona'.