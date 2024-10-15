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Rusia se atasca en Mali: su modelo de seguridad empieza a hundirse

La situación de Rusia en el Sahel, especialmente en Mali, atraviesa su momento más crítico desde su llegada en 2021. El modelo ruso de "seguridad a cambio de influencia" está fallando en Malí y muestra grietas en los países vecinos.

| etiquetas: rusia , mali
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
O titular alternativo: yihaidistas pagados y armados por Francia y EEUU disputan el control de los recursos para volver a saquear el país como antes.
9 K 161
#7 Vindicta
#3 ¿Los mismos rebeldes que luchaban contra Francia y que operan exactamente en las mismas regiones que antes?

No se sostiene tu afirmaciòn.
3 K 38
Supercinexin #10 Supercinexin
#7 ¿Por qué? ¿Acaso los yihadistas no luchaban contra la URSS y el Comunismo en todo Oriente Medio, siendo excelentes amigos de USA y Gran Bretaña, y luego se transformaron en enemigos de Occidente, para finalmente volver a nómina de USA cuando hubo que echar a Gadafi, AlAssad y demás?

El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es totalmente obvio que esos yihadistas están alentados por Occidente. Francia ya no está y ahora el enemigo es Rusia y Occidente encantado de empantanar a Putin en guerras y más guerras. Perfecto proteger, armar y hacer la vista gorda ante yihadistas en regiones que ya no controlas: si no son tuyas, que no sean de nadie y además que sean un pozo sin fondo de dinero, vidas y munición para tus enemigos.
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#13 Vindicta
#10 Es totalmente obvio para ti, pero no muestras ninguna prueba.

Tu conclusión de lo que es obvio me parece, como mìnimo, mal informada. Al llamar yihadistas a los distintos pueblos y milicias que se enfrentan al gobierno de Bamako muestras un desconocimiento absoluto de la realidad del Sahel, algo que lleva a que tu análisis sea totalmente genérico, simplista e influenciado por el discurso antioccidental promovido por Rusia.
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Free_palestine #15 Free_palestine
#7 claro que sí guapi y EEUU también "luchaba contra el estado islámico en Siria" pero que casualidad que las bombas siempre caían donde estaba el ejército sirio, que sí que luchaba contra los terroristas.

¿Al final quién es el nuevo presidente de Siria?

Abu Mohamed al-Golani, un exterrorista del frente de al nusra al que EEUU "buscaba" y pedía 10 millones de dólares por su cabeza

Pero si tú quieres creer que occidente no utiliza el yihadismo a su conveniencia, estás en tú derecho, total no hay peor ciego que el que no quiere ver
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YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
#6 Si los propios medios ucranianos y twiteros pro-ucranianos llevan meses enrogulleciéndose de ello :shit:

Pirmer resultado de búsqueda:
x.com/clement_molin/status/2048125092324921785?s=20


Pero aunque no publicasen fotos para verificar los modelos, de dónde narices van quitar los jihadistas drones fpv de fibra óptica último modelo? no hay que ser Einstein
2 K 47
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Empezó a atascarse cuando los "rebeldes", antes llamados jihadistas cuando estaba Francia, hace aproximadamente un año empezó a usar en grandes cantidades drones fpv, curiosamente el mismo modelo que se envía a Ucrania

Pero va a pasar como en Siria, rebana-cuellos jihadistas que van llegar al poder con apoyo de Occidente simplemente para joder a Rusia o a China. También pasara en Afganistán en los 80s y después EEUU recogió los frutos en su propio suelo, pasó y volverá pasar,…   » ver todo el comentario
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#6 Edwin.r
#5 tienes más datos de eso?
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Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Y tú también los tendrías si te diera la gana de buscarlos porque son hechos oficiales publicados en la prensa occidental.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Rusia y su modelo de seguridad no funciona.
EEUU y su modelo de seguridad no funciona.

Nos queda probar China como superpotencia protectora
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 La protección que ofrecen, es la misma que el mensaje de las cookies, "nos interesa tu privacidad" o algo así.
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#4 Assoka
#1 Si acaso sería el "modelo de inseguridad OTAN" basado en desintegrar países para convertirlos en el patio de recreo del jihadismo.

Tenemos unos cuantos ejemplos muy cerca de Mali
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#12 El_dinero_no_es_de_nadie
El Africa Corps, a qué me suena.

Los putinistas rabiosos porque no los quieren en ninguna parte xD
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#14 M.Dick_Tadura
#12 Su nombre oficial (el que se dieron ellos mismos) es Cuerpo Expedicionario Ruso (REK en ruso). El grupo es oficialmente conocido como Русский экспедиционный корпус (Cuerpo Expedicionario Ruso)."Africa Corps" es el nombre coloquial/mediático.
De nada.
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menéame