Rusia se atasca en Mali: su modelo de seguridad empieza a hundirse

La situación de Rusia en el Sahel, especialmente en Mali, atraviesa su momento más crítico desde su llegada en 2021. El modelo ruso de "seguridad a cambio de influencia" está fallando en Malí y muestra grietas en los países vecinos.
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No se sostiene tu afirmaciòn.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es totalmente obvio que esos yihadistas están alentados por Occidente. Francia ya no está y ahora el enemigo es Rusia y Occidente encantado de empantanar a Putin en guerras y más guerras. Perfecto proteger, armar y hacer la vista gorda ante yihadistas en regiones que ya no controlas: si no son tuyas, que no sean de nadie y además que sean un pozo sin fondo de dinero, vidas y munición para tus enemigos.
Tu conclusión de lo que es obvio me parece, como mìnimo, mal informada. Al llamar yihadistas a los distintos pueblos y milicias que se enfrentan al gobierno de Bamako muestras un desconocimiento absoluto de la realidad del Sahel, algo que lleva a que tu análisis sea totalmente genérico, simplista e influenciado por el discurso antioccidental promovido por Rusia.
¿Al final quién es el nuevo presidente de Siria?
Abu Mohamed al-Golani, un exterrorista del frente de al nusra al que EEUU "buscaba" y pedía 10 millones de dólares por su cabeza
Pero si tú quieres creer que occidente no utiliza el yihadismo a su conveniencia, estás en tú derecho, total no hay peor ciego que el que no quiere ver
www.escenariomundial.com/2024/10/15/afirman-que-drones-ucranianos-esta
avia-es.com/news/tuaregi-v-mali-voyuyut-ukrainskimi-bespilotnikami
Pirmer resultado de búsqueda:
x.com/clement_molin/status/2048125092324921785?s=20
Pero aunque no publicasen fotos para verificar los modelos, de dónde narices van quitar los jihadistas drones fpv de fibra óptica último modelo? no hay que ser Einstein
Pero va a pasar como en Siria, rebana-cuellos jihadistas que van llegar al poder con apoyo de Occidente simplemente para joder a Rusia o a China. También pasara en Afganistán en los 80s y después EEUU recogió los frutos en su propio suelo, pasó y volverá pasar,… » ver todo el comentario
EEUU y su modelo de seguridad no funciona.
Nos queda probar China como superpotencia protectora
Tenemos unos cuantos ejemplos muy cerca de Mali
Los putinistas rabiosos porque no los quieren en ninguna parte
De nada.