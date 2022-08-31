edición general
Rusia afirma que la línea sobreviviente del Nord Stream puede ser reactivada "ahora mismo"

El Kremlin denunció la posible implicación de Washington en el ataque. Peskov aseguró que, sin el conocimiento de la Administración del presidente Joe Biden, "tales acciones por parte de Ucrania y el régimen de Kiev habrían sido imposibles". El portavoz lamentó que la economía alemana "sigue sufriendo" por la inoperatividad de la línea. Además, criticó que las peticiones de Rusia para participar en la investigación han sido sistemáticamente rechazadas.

#3 pozz
Ni en los sueños mas humedos del neonazi de Putin va a ocurrir eso.
6 K 38
curaca #13 curaca *
#5 su cliente chino está comprando a precio de saldo a Rusia que necesita clientes que sustituyan a los europeos que pagaban bien y en plazo, porque Rusia está quemando dinero en Ucrania a un ritmo frenético. A Rusia le encantaría que Alemania le volviese a comprar como antes, pero Putin decidió iniciar una guerra de ocupación en Europa.
3 K 38
#1 Klamp
Y han tardado dos años en decirlo porque...
3 K 35
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
#1 No tenían necesidad de vendernos nada, ahora están un poco ahogados de dinero.
1 K 24
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#10 Antes nos vendían, pero por amistad
Y los fondos recaudados se invertían en mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de ciudadanos rusos oligarcas amiguetes de Putler
Deben estar contentos con él
1 K 14
Pertinax #16 Pertinax
#1 Dos semanas más bien. En Rusia utilizan unidades de medida flexibles.
3 K 37
curaca #4 curaca
No entiendo ese interés de Rusia de que a un país que está ayudando a Ukrania a matar soldados rusos le vaya mejor económicamente ¿Querrá que pueda mandar más armas a los ukranianos? ¿O es que la economía rusa no está tan boyante como quiere hacer creer y que su cliente chino, no es tan buen cliente como lo era Alemania?
2 K 31
TripleXXX #5 TripleXXX
#4 No sé cómo será su cliente chino pero apuesto a que es menos tolai que los de Europa.
1 K 22
#6 pozz *
#4 esto es burda propaganda dirigido a los pajilleros rusoplanistas occidentales, nada mas.
Ahi la has dado, los chinos no son tontos, y estan exprimiendo a los tontos rusos lo maximo que pueden, y eso en el kremlin lo tienen bastante claro, pero no tienen ninguan alternativa, gracias a los delirios imperialistas del chalado neonazi de Putin.
3 K 30
Dragstat #7 Dragstat *
#4 recuerdo hace tres años cuando Rusia amenazaba con cortar el grifo del gas a Europa a las puertas del invierno.

www.meneame.net/story/rusia-avisa-cortara-grifo-europa-fija-tope-gas
7 K 93
#11 pozz *
#7 El 29 de Agosto del 2022 Rusia corto el suministro de gas por el NS1, el NS2 nunca llego a estar operativo.
www.elmundo.es/economia/2022/08/31/630ef640e4d4d89d138b45a3.html Pusieron la escusa de reparaciones varios dias...
elpais.com/internacional/2022-09-02/rusia-cierra-indefinidamente-el-ga El 1 de Septiembre se consumo el cierre de suminsitro.

El sabotaje al Nord Stream fue el 26 de Septiembre, casi 4 semanas despues de ese corte de suministro.
5 K 34
curaca #15 curaca
#11 lo que nos indica que Rusia no es un proveedor fiable y cuanto menos dependamos de él mejor que mejor.
1 K 16
#8 Ya lo ha hecho. Véase #7
#8 Ya lo ha hecho. Véase #7
1 K -8
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo *
#19 Hace 3 años EEUU estaba regando de dolares y ayuda a los aliados a cambio de ayuda para debilitar a Rusia.

Ahora EEUU esta poniendole aranceles a los aliados y debilitando aun mas sus economias.

Edito; no creo que cuele pero los rusos pueden probar por si les suena la flauta.
0 K 14
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#7 Ah sí, Rusia además decía en su propaganda qué:
www.youtube.com/watch?v=oUDRazkUDxY&list=RDoUDRazkUDxY&start_r
Qué gran anuncio, tan fiel a la realidad xD
Y personajes listillos intentaron asustar a las viejas con: "¿Qué pasará cuando llegue el FRÍO y el HAMBRE al centro de Europa?" :troll:
www.youtube.com/shorts/QJSneOzam4U
0 K 7
Pertinax #26 Pertinax
#7...y que tendríamos que comernos a los hamster. El nivel de ridículo es este.
0 K 11
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#4 A ver si va a ser que si Alemania mira por su provecho y vuelve a ser cliente ruso igual deja de ayudar a Ucrania...
1 K 28
curaca #14 curaca
#8 entonces cómo es la cosa, Alemania cómprame gas (que no se note mucho, pero necesito un cliente que pague bien, porque estoy metido en una guerra que me está costando todo) pero si ayudas a Ucrania te corto el suministro ¿Ese es el plan del "estadista" ruso?
0 K 9
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#14 Mas bien creo que seria algo asi como... "tu economia esta hecha una mierda porque no tienes gas ruso barato, ¿dejas de hacer el canelo con Ucrania a cambio de volver a tener gas ruso barato y reflotar tu economia mientras EEUU se descojona de ti?"
1 K 22
Duke00 #22 Duke00
#17 La economía alemana está hecha unos zorros desde 2017, que empezaron a aparecer los primeros signos alarmantes.
0 K 13
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo *
#22 Pues con el gas al doble de precio desde que Rusia no les vende gas y lo compran liquado van a mejorar mucho, seguro seguro seguro.
0 K 14
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
¡Zazis! ¡Putin dice que fueron los ucranianos! ¿Cómo se siente ser más papista que el papa... perdón, más putinista que Putin? xD
2 K 28
#18 Ominous
Boicot y sanciones para los asesinos de Israel pero no para los asesinos de Rusia.

ya ya, #noeslomiso claro.
0 K 10
Adelante con ello.
Adelante con ello.
0 K 8
ElenaCoures1 #25 ElenaCoures1
Putin dice "Ucranianos: Aun me queda el otro. A ver si tenéis huevos de destruirlo"
0 K 7
#27 Kuruñes3.0
A chorar a cangas. Deberíamos volar este otro también.
0 K 7
#12 El_Almondigas
Cojonudo, así bajarán los precios en la tienda :roll:
0 K 6

