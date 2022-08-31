Rusia afirma que la línea sobreviviente del Nord Stream puede ser reactivada "ahora mismo"

El Kremlin denunció la posible implicación de Washington en el ataque. Peskov aseguró que, sin el conocimiento de la Administración del presidente Joe Biden, "tales acciones por parte de Ucrania y el régimen de Kiev habrían sido imposibles". El portavoz lamentó que la economía alemana "sigue sufriendo" por la inoperatividad de la línea. Además, criticó que las peticiones de Rusia para participar en la investigación han sido sistemáticamente rechazadas.
Y los fondos recaudados se invertían en mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de ciudadanos rusos oligarcas amiguetes de Putler
Deben estar contentos con él
Ahi la has dado, los chinos no son tontos, y estan exprimiendo a los tontos rusos lo maximo que pueden, y eso en el kremlin lo tienen bastante claro, pero no tienen ninguan alternativa, gracias a los delirios imperialistas del chalado neonazi de Putin.
www.meneame.net/story/rusia-avisa-cortara-grifo-europa-fija-tope-gas
www.elmundo.es/economia/2022/08/31/630ef640e4d4d89d138b45a3.html Pusieron la escusa de reparaciones varios dias...
elpais.com/internacional/2022-09-02/rusia-cierra-indefinidamente-el-ga El 1 de Septiembre se consumo el cierre de suminsitro.
El sabotaje al Nord Stream fue el 26 de Septiembre, casi 4 semanas despues de ese corte de suministro.
Ahora EEUU esta poniendole aranceles a los aliados y debilitando aun mas sus economias.
Edito; no creo que cuele pero los rusos pueden probar por si les suena la flauta.
Qué gran anuncio, tan fiel a la realidad
Y personajes listillos intentaron asustar a las viejas con: "¿Qué pasará cuando llegue el FRÍO y el HAMBRE al centro de Europa?"
ya ya, #noeslomiso claro.