Rusia afirma que la línea sobreviviente del Nord Stream puede ser reactivada "ahora mismo"

El Kremlin denunció la posible implicación de Washington en el ataque. Peskov aseguró que, sin el conocimiento de la Administración del presidente Joe Biden, "tales acciones por parte de Ucrania y el régimen de Kiev habrían sido imposibles". El portavoz lamentó que la economía alemana "sigue sufriendo" por la inoperatividad de la línea. Además, criticó que las peticiones de Rusia para participar en la investigación han sido sistemáticamente rechazadas.