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Rusia advierte que el conflicto en Oriente Medio está gestando la peor crisis energética en 40 años [EN]

Dijo el viceprimer ministro Alexander Novak el miércoles.

| etiquetas: rusia , oriente medio , petróleo , irán , israel , eeuu
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1 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
No hay que ser muy listo para deducir eso,lo diga Rusia o Almendralejo.
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menéame