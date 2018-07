Ruiz-Jarabo: “Si se publica la lista de morosos se puede hacer lo mismo con la amnistía fiscal”

No todos los expertos fiscalistas opinan que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene las manos atadas y no tiene margen legal para publicar el listado de personalidades acogidas a la declaración tributaria especial (DTE), la conocida como amnistía fiscal, de 2012. Ignacio Ruiz-Jarabo, el que fuera director general de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, durante el mandato de José María Aznar, niega la mayor y sostiene que, aunque es cierto que con la actual normativa no sería posible, “lo que una Ley prohíbe otra modificación legal lo permite”.