edición general
4 meneos
12 clics
Rueda ve en la “problemática demográfica” el principal reto en educación: “Se necesita savia nueva y tiene que venir de fuera”

Rueda ve en la “problemática demográfica” el principal reto en educación: “Se necesita savia nueva y tiene que venir de fuera”

La “problemática demográfica” es el principal reto en educación, según explicó Rueda, presente y futuro: “Galicia necesita savia nueva y en este momento tiene que venir especialmente de fuera y, si todas esas personas quieren integrarse, lo que hay que hacer es darles oportunidades. No existe mejor oportunidad que la educación, no solo para los más jóvenes, sino para sus familias, que pueden vivir aquí sin perder sus tradiciones y raíces”.

| etiquetas: rueda , galicia , educación , demografía , integración
3 1 0 K 48 politica
7 comentarios
3 1 0 K 48 politica
#1 Suleiman
En que quedamos? Inmigrantes malos o buenos?
1 K 28
#5 Klamp
#1 los inmigrantes son la polla para los políticos. Cobran menos, así que tienes a la patronal contenta, no votan, así que sus problemas te los pasas por el forro y, encima, si haces algo mal siempre le puedes echar la culpa de todo!!! Un chollo.
0 K 8
Sandevil #7 Sandevil
#5 y son sudamericanos y evangelistas, combo breaker!!
0 K 10
Deviance #2 Deviance
Y sus socios de Vox en las comunidades que opinan? ...... :roll: xD :troll:
0 K 16
Dragstat #4 Dragstat
#2 "que pueden vivir aquí sin perder sus tradiciones y raíces” está parte no creo que les guste a los de Vox. Al menos a los de Murcia.

www.meneame.net/story/mocion-vox-pide-prohibir-cualquier-vestimenta-is
1 K 36
clavícula #6 clavícula
O de la capital.

Malvivimos hacinados en las grandes ciudades. Vámonos al pueblo a criar más de un hijo que allí se puede. Así se resolverían los problemas más grandes de nuestro país: el precio de la vivienda, el sostenimiento de la seguridad social y el trabajo precario.
0 K 9
#3 Einwanderer
Vaya tipo. Con esfuerzo, siendo algo menos subnormal, podría llegar a cínico.
0 K 7

menéame