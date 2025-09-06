Rueda ve en la “problemática demográfica” el principal reto en educación: “Se necesita savia nueva y tiene que venir de fuera”

La “problemática demográfica” es el principal reto en educación, según explicó Rueda, presente y futuro: “Galicia necesita savia nueva y en este momento tiene que venir especialmente de fuera y, si todas esas personas quieren integrarse, lo que hay que hacer es darles oportunidades. No existe mejor oportunidad que la educación, no solo para los más jóvenes, sino para sus familias, que pueden vivir aquí sin perder sus tradiciones y raíces”.
Malvivimos hacinados en las grandes ciudades. Vámonos al pueblo a criar más de un hijo que allí se puede. Así se resolverían los problemas más grandes de nuestro país: el precio de la vivienda, el sostenimiento de la seguridad social y el trabajo precario.