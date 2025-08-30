edición general
RTVE sale en defensa de la colaboradora Sarah Santaolalla tras los ataques del PP

El presidente de RTVE ha intervenido para salir en su defensa y en la de toda la cadena. ”Hay quienes solo toleran los medios públicos mientras que no sean molestos. Pero la libertad de expresión cómoda no afianza la democracia, únicamente la anestesia frente a los bulos y desinformación de aquellos que sí quieren acabar con ella".

#18 Leon_Bocanegra *
#14 Si, a ti tb se te conoce por aquí ya.
#16 Leon_Bocanegra
#11 solo tengo una persona en el ignore y no eres tú. Tú no eres nadie.
No se con quién me confundes pero yo no me suelo relacionar con gente que hace comentarios tan deplorables.  media
#4 Leon_Bocanegra
Da igual lo que digais, ya estáis en la diana de los fachas y no van a parar hasta destrozarlo todo.
Suerte, la vais a necesitar.
#8 Leon_Bocanegra
#6 Lo siento, no tengo por costumbre mantener conversaciones con gente capaz de escribir comentarios tan miserables y rastreros para ganarse unos cacahuetes.
Carnedegato #11 Carnedegato
#8 Me bloqueas y desbloqueas para ir respondiendo desde hace meses, deja de hacer el ridículo.
Tontolculo #2 Tontolculo *
Esperando la defensa de la asociación de prensa de Madrid… :popcorn:
ChatGPT #1 ChatGPT
Pero RTVE no estaba controlada por fachas?
#13 Katos
#1 efectivamente, por eso protejen a quien insulta a la oposición desde la posición gubernamental.
Pepa56 #9 Pepa56
Creía que los comentarios como el de carnedegato, estaban prohibidos. {0x1f47f} {0x1f47f}
Carnedegato #3 Carnedegato
Sarah Santaolalla, la novia de, que la chupa, sin formación ninguna, pagada con dinero público porque lame los ojetes correctos.
#5 Leon_Bocanegra
#3 @Eirene que tal si vamos haciendo algo con esta clase de comentarios?
La derecha está desatada, lo van a dejar "to hecho un bancal"
Carnedegato #6 Carnedegato
#5 la derecha está desatada.. jajajajaj sois un meme.
#14 Katos
#5 es un comentario feo pero cargado de razón.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#3 Primero ... el comentario va contra todas las normas de menéame @admin esto que es?

Segundo el programa es una productora privada externa que vende productos a TVE ... contrata al que le salga de los huev...

Tercero ¿Que diablos te importa a ti con quién este enrollada está mujer?
#10 Leon_Bocanegra
#7 segun me dijeron, ahora no hay nadie atendiendo a las llamadas al @admin. Hay que citar a Eirene o Imparsifal.
Carnedegato #12 Carnedegato
#7 Supongo que me debería importar lo mismo que a vostros todas las noticias que suben a portada del novio de Ayuso.
Carnedegato #17 Carnedegato
#7 Por cierto, te crees que me importan una mierda las normas de Meneame?
#15 Meinhard
#3 Formación tiene, Estudió Comunicación Audiovisual y Derecho en la Universidad de Salamanca, y se la puede chupar a quien le salga de las narices igual que la chupas tu....
