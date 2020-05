Mientras no cambie la norma, mientras no haya un análisis de cómo se diseñan y cuál es su cometido, y la norma se adapte a ellas, y no al revés, el problema de las rotondas y su tráfico en el interior no se resolverá. Porque, de facto, las rotondas por las que pasamos hoy en día están diseñadas saltándose la ley. Así que ya va siendo hora de que alguien revise la norma, salvo que considere que es peor el remedio que la enfermedad rotondil.