Rota años 60: franquismo, yankis y Rock n’Roll

"De la noche a la mañana aparecieron las máquinas y arrasaron con todo. No se podía protestar, era lo que había. La gente tampoco sabía qué iban a hacer, no había difusión de medios. Vieron entrar en el pueblo unas máquinas y echaban a la gente a la calle, pero no sabían a qué venían, ni que era para hacer una base, ni nada”. Así cuenta Vanesa Benítez Zamora como llegó la ola de cambio que transformó la ciudad de Rota en los años 50 con la llegada de la base naval americana y que ha reflejado en el documental 'Rota n’Roll'.